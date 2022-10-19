Губернатор Белгородской области рассказал о темпах восстановительных работ домов, пострадавших в результате обстрелов

Вячеслав Гладков отметил, что работы по восстановлению дома на улице Губкина в Белгороде ещё продолжаются.

- Все системы энергообеспечения, тепло, газ, вода работают и исправны. Гидроизоляционные работы выполнены над не пострадавшими квартирами, чтобы их не залить. Ну и, конечно, надеемся, что в ближайшее время основная часть жильцов, за исключением двух самых поврежденных квартир вернутся в свои дома,- уточнил глава региона.

С сегодняшнего дня началась активная фаза работ по восстановлению жилья в Никольском Белгородского района.

- Замеры все произведены, изготовление окон сегодня, четверг, пятница, суббота - будем их устанавливать. С сегодняшнего дня также начнём восстановление кровли. Конечно, главное - это восстановить тепловой контур. Все-таки осень, дожди. Хочется выполнить все работы очень быстро, - подытожил Вячеслав Гладков.