В Белгороде установили инфомат для туристов

Через инфомат можно забронировать билет как на бесплатные городские мероприятия, так и приобрести билеты в театр. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Теперь каждый житель и гость города сможет подойти к компьютерному терминалу и ознакомиться с афишей культурных и развлекательных мероприятий. Сейчас терминал подключают к интернету, он заработает в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

При помощи инфомата можно будет также изучить популярные туристические маршруты в регионе, узнать точные адреса достопримечательностей, музеев и парков. Кроме того, пользователь сможет забронировать билет как на бесплатные городские мероприятия, так и приобрести билеты в театр, на выставки и концерты, в том числе по Пушкинской карте.