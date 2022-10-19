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Общество19 октября 2022 12:05

В Белгороде установили инфомат для туристов

Он появился на улице 50-летия Белгородской области возле ТЦ «Маяк»
Алексей СЕРГУНИН
Через инфомат можно забронировать билет как на бесплатные городские мероприятия, так и приобрести билеты в театр.

Через инфомат можно забронировать билет как на бесплатные городские мероприятия, так и приобрести билеты в театр.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Теперь каждый житель и гость города сможет подойти к компьютерному терминалу и ознакомиться с афишей культурных и развлекательных мероприятий. Сейчас терминал подключают к интернету, он заработает в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

При помощи инфомата можно будет также изучить популярные туристические маршруты в регионе, узнать точные адреса достопримечательностей, музеев и парков. Кроме того, пользователь сможет забронировать билет как на бесплатные городские мероприятия, так и приобрести билеты в театр, на выставки и концерты, в том числе по Пушкинской карте.