47-летнего белгородца ждет суд за регулярные призывы к экстремизму

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил ряд уголовных дел по п. «а» ч.2 ст.282, ч.2 ст.280, ч.2 ст.205.2 (всего семь эпизодов) УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет, возбуждение ненависти или вражды с использованием сети Интернет с угрозой применения насилия, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) в отношении 47-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

По версии следствия, мужчина размещал в различных сообществах в интернете комментарии, содержащие призывы к экстремистской и террористической деятельности. Материалы направлены в следственное управление оперативным подразделением УФСБ России по Белгородской области.