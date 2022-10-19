Доверчивая белгородская пенсионерка отдала мошенникам 92 тысячи рублей

17 октября в полицию Старого Оскола обратилась 85-летняя пенсионерка. Пожилая женщина сообщила, что ее обманули и похитили 92 тысяч рублей. Злоумышленники сообщили пенсионерке о якобы попавшем в ДТП родственнике. Чтобы выручить его, женщина согласилась отдать свои накопления. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Спустя два часа после совершения преступления подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 21-летний ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков житель Москвы. В настоящее время оперативникам известно еще о двух аналогичных эпизодах его противоправной деятельности на территории других регионов.

По предварительным данным, неизвестные в мессенджере предложили москвичу работу курьера. Его задача заключалась в том, чтобы выехать по указанному «работодателем» адресу, представиться, так как ему скажут, забрать деньги и отправить на указанный подельниками счет. В качестве заработка подозреваемый оставлял себя пять процентов от полученной суммы. К моменту обращения потерпевшей в полицию злоумышленник уже успел отправить похищенные у нее деньги. В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают гражданам не передавать и не перечислять деньги по требованию незнакомцев, кем бы они ни представились. Если вам сообщили о попавшем в беду родственнике, свяжитесь с ним или с кем-то из его окружения. В случае если вы все же стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в полицию. Тесное сотрудничество потерпевшего со следствием и оперативниками способствует реализации принципа неотвратимости наказания.