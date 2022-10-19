Белгородец обворовал квартиру, которую снимал

С заявлениями в УМВД России по Белгороду обратились четверо местных жителей. Потерпевшие сообщили о пропаже имущества из квартир, которые они сдавали посуточно. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 38-летний мужчина снимал квартиру, а, съезжая, забирал всю имеющуюся бытовую технику. Добычей злоумышленника стали холодильники, стиральные машины, телевизоры, утюг, микроволновая печь, а также два комплекта постельного белья. Пропажу потерпевшие обнаруживали уже после того, как квартиросъемщик съехал. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время стражи порядка проверяют причастность белгородца к совершению других преступлений.