В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела со стороны Украины

Сегодня, 19 октября, в 12:10 в Белгороде в полном объеме восстановили электроснабжение потребителей в районе Харьковской горы и центра Белгорода. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе «Белгородэнерго».

Отметим, что причиной перебоев с электроснабжением стал снаряд, прилетевший со стороны Украины.

Как сообщалось ранее, сегодня два жителя Белгородской области получили ранения после обстрела со стороны Украины. Мужчина с повреждением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставили в районную ЦРБ.