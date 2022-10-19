В Белгородской области сожителей будут судить за групповое убийство

Борисовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Грайворонского городского округа по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 октября прошлого года во время застолья между двумя мужчинами возник словесный конфликт. 23-летний обвиняемый вывел потерпевшего во двор частного дома, где инициировал драку. Желая спастись, потерпевший стал убегать. Но обвиняемый его догнал и нанес несколько ударов ножом. Обвиняемая, желая помочь своему сожителю, также выбежала во двор и также нанесла несколько ударов потерпевшему. От причиненных повреждений мужчина скончался. Желая скрыть совершенное преступление и его следы, обвиняемые переместили тело с места убийства на огород, где его захоронили.

Изучив собранные доказательства, прокурор направил уголовное дело в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 20 лет лишения свободы.