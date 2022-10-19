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Происшествия19 октября 2022 8:11

В Белгородской области сожителей будут судить за групповое убийство

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН

Борисовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Грайворонского городского округа по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 октября прошлого года во время застолья между двумя мужчинами возник словесный конфликт. 23-летний обвиняемый вывел потерпевшего во двор частного дома, где инициировал драку. Желая спастись, потерпевший стал убегать. Но обвиняемый его догнал и нанес несколько ударов ножом. Обвиняемая, желая помочь своему сожителю, также выбежала во двор и также нанесла несколько ударов потерпевшему. От причиненных повреждений мужчина скончался. Желая скрыть совершенное преступление и его следы, обвиняемые переместили тело с места убийства на огород, где его захоронили.

Изучив собранные доказательства, прокурор направил уголовное дело в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 20 лет лишения свободы.