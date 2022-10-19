Ранее судимый белгородец украл ноутбук у попавшего в больницу знакомого

В настоящее время ноутбук изъяли сотрудники полиции. Фото: Алексей СЕРГУНИН

17 октября в ОМВД России по Губкину обратился 65-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры похитили ноутбук. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 65-летний мужчина попросил злоумышленника присмотреть за квартирой, пока сам он находится в больнице. Подозреваемый, находясь в нетрезвом виде, пришел домой к потерпевшему и заметил на тумбочке ноутбук. Воспользовавшись ситуацией, он похитил компьютер, планируя впоследствии отдать дочери. В настоящее время ноутбук изъяли сотрудники полиции.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишения свободы на срок до пяти лет.