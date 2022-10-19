В Белгороде пенсионер пырнул ножом пасынка

Злоумышленник взял нож и ударил потерпевшего в предплечье, а также задел палец на руке. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть УМВД России по Белгороду от сотрудников лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью с ножевым ранением обратился 48-летний местный житель. Участковые установили, что мужчина пострадал во время конфликта со своим отчимом. В совершении противоправных действий подозревается 66-летний житель областного центра. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, потерпевший распивал спиртные напитки со своей супругой на кухне общей квартиры, а также принимал пришедших к ним гостей, что возмутило подозреваемого. Между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож, которым в этот момент нарезал колбасу и ударил потерпевшего в предплечье, а также задел палец на руке.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) отчиму грозит лишение свободы на срок до двух лет.