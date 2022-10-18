Вячеслав Гладков навестил в больнице пострадавших от обстрелов белгородцев

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор навестил белгородцев, которые находятся в больнице после ЧП 16 октября. Напомним, в результате обстрела в Белгороде было трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Женщине была оказана амбулаторная помощь на месте.

- Состояние отца с сыном, которые пострадали после обстрела в Белгороде, удовлетворительное. Парня сегодня перевели в палату из реанимации. Врачи в больнице самые лучшие, все необходимые медикаменты есть. Поэтому уверен, что все будет хорошо. Сейчас самое главное - набираться сил и поскорее выздоравливать, - сообщил глава региона.

Мужчина из Шебекинского городского округа наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню. По оценкам врачей, две недели потребуется на заживление ран, затем будет обязательный курс реабилитации.

- Всех пострадавших после обстрела жителей обязательно отправим на реабилитацию в санатории. Самое главное, что живы, с остальными проблемами справимся, - отметил Гладков.