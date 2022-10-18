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Общество18 октября 2022 16:32

В Губкине Вячеслав Гладков вручил ключи от квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья

В новый дом въедут 72 жильца
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Для расселения жильцов из аварийного жилого фонда в Губкинском городском округе в 2022 году было выделено свыше полумиллиарда рублей.

Для расселения жильцов из аварийного жилого фонда в Губкинском городском округе в 2022 году было выделено свыше полумиллиарда рублей.

Фото: принтскрин видео.

Губернатор Белгородской области сегодня встретился с 27 семьями-новоселами, чтобы вручить ключи от просторных квартир и поздравить их с долгожданным переездом. В новый дом, расположенный в благоустроенном микрорайоне, въедут 72 жителя из трех ветхих двухэтажек на окраине города.

- Рад, что вместе с Правительством РФ нам удается выполнять все взятые на себя обязательства и помочь тем, кому действительно достаточно тяжело, – жить в старых и аварийных домах. Благодарен строителям: вижу, что дворы красиво благоустроены. Хочется, чтобы здесь жило как можно больше детей. А всем новоселам желаю здоровья, счастья, добра, чтобы новое жилье принесло радость, - отметил глава региона.

Также ключи другим 8 семьям-новоселам вручит глава Губкинского округа Михаил Лобазнов.