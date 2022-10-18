В среду, 19 октября в Белгородской области пройдут небольшие дожди

В Белгороде еще на день сохранится тепло. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Согласно прогнозам белгородских синоптиков, завтра, 19 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет без существенных осадков. Днем ожидаются небольшие дожди. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем от 11 до 16 градусов со знаком плюс.

В областном центре ночью 7-9 градусов тепла, днем воздух прогреется от 12 до 14 градусов.

Сотрудники МЧС рекомендуют: во время дождя используйте зонт, плащ и соответствующую обувь. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой.