В Белгородской области скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19

По данным оперативного штаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Как сообщили в региональном Минздраве, скончавшийся – житель Старого Оскола 1947 года рождения, который проходил лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.

За прошедшие сутки 151 белгородец заболел коронавирусом, а выздоровели – 203 человека. Госпитализировано 269 пациентов, двое находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.