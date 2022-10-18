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Здоровье18 октября 2022 16:08

В Белгородской области скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19

Пациент проходил лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского
Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным оперативного штаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Как сообщили в региональном Минздраве, скончавшийся – житель Старого Оскола 1947 года рождения, который проходил лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.

За прошедшие сутки 151 белгородец заболел коронавирусом, а выздоровели – 203 человека. Госпитализировано 269 пациентов, двое находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.