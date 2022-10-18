В Белгородской области на пожаре погибли два человека

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме хутора Филькино Красногвардейского района поступило 17 октября в 8:22. О горящем доме сообщил очевидец. Дежурный караул, прибывший на место происшествия, приступил к тушению возгорания и поиску людей. К сожалению, в одной из комнат было обнаружено тело погибшего собственника 1949 года рождения. В результате в двух комнатах огонь повредил вещи и мебель, были закопчены стены и потолок по всей площади дома. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

О пожаре в частном доме поселка Уразово Валуйского городского округа в Службу спасения сообщили 18 октября в половине второго ночи. Уже издалека, мчащиеся на помощь огнеборцы, увидели горящую кровлю и дым из окон дома. Соседи сообщили спасателям, что в доме проживает мужчина. В спальне пожарные обнаружили хозяина дома 1971 года рождения без признаков жизни. В результате пожара огонь повредил в 2-х комнатах вещи и мебель на общей площади 18 квадратных метров, а также кровлю дома на площади 48 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.