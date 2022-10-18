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Происшествия18 октября 2022 14:10

За сутки в Белгородской области больше 200 пешеходов нарушили ПДД

Всего сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 642 нарушения дорожного движения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
48 водителей управляли технически неисправными транспортными средствами.

48 водителей управляли технически неисправными транспортными средствами.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 642 нарушения ПДД. Правоохранители отстранили от управления 11 нетрезвых либо отказавшийся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 6 ранее лишенных права управления. В отношении 1 водителя решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление в пьяном виде.

По-прежнему отдельное внимание стражи порядка уделяют профилактике наездов на пешеходов. По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 67 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 178 материалов.

За неправильную перевозку несовершеннолетних к ответственности привлекли 13 водителей. Также сотрудники полиции выявили 20 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. 48 водителей управляли технически неисправными транспортными средствами.