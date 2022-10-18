За сутки в Белгородской области больше 200 пешеходов нарушили ПДД

48 водителей управляли технически неисправными транспортными средствами. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 642 нарушения ПДД. Правоохранители отстранили от управления 11 нетрезвых либо отказавшийся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 6 ранее лишенных права управления. В отношении 1 водителя решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление в пьяном виде.

По-прежнему отдельное внимание стражи порядка уделяют профилактике наездов на пешеходов. По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 67 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 178 материалов.

За неправильную перевозку несовершеннолетних к ответственности привлекли 13 водителей. Также сотрудники полиции выявили 20 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. 48 водителей управляли технически неисправными транспортными средствами.