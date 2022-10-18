«Белогорье» одержало вторую домашнюю победу в волейбольной Суперлиге

На подаче Мохамед Аль Хачдади. Фото с сайта ВК "Белогорье".

На паркете «Белгород-Арены» состоялся матч 3-го тура волейбольной Суперлиги среди мужчин, в котором «Белогорье» принимало «Енисей» из Красноярска. После неудачного выезда в Уфу подопечные Бориса Колчина отвели душу на сибиряках.

«Енисей» потрепал нервы хозяевам лишь во второй партии, набрав 23 очка. А в первой и третьей сдался, по сути, без боя - 14 и 13 баллов соответственно. Итог – 3:0 в пользу «львов». Мохамед Аль Хачдади стал самым результативным игроком встречи - 19 очков. Станислав Маслиев забил 12 мячей, Павел Тетюхин - девять.

- Во второй партии с нашей командой ничего не произошло, - уточнил связующий «Белогорья» Игорь Колодинский. - С той стороны тоже люди стоят, они в волейбол играют и тоже выиграть хотят. Они что, сюда приехали посмотреть на нас, что ли? Они тоже играли, хорошо подавали, блокировали, в защите играли, а у нас что-то не получалось. Но, проигрывая пять мячей, мы достали соперника и выиграли 27:25.

После трех туров сразу три клуба имеют в своем активе по девять очков. Это питерский «Зенит», ленинградское «Динамо» и «Факел» из Нового Уренгоя. У «Белогорья» шесть баллов и шестое промежуточное место. Теперь 19 октября наши парни сыграют в Оренбурге с местным «Нефтяником». А следующий домашний матч «львы» проведут 24 октября с новокуйбышевской «Новой». Начало игры в 18:00.