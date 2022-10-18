Белгородка перевела лже-целительнице почти полмиллиона рублей

За снятие порчи лже-целительница потребовала у белгородки более 470 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

В ОМВД России по Яковлевскому городскому округу с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя женщина. Она сообщила, что у нее обманным путем похитили крупную сумму денег.

По предварительным данным, еще в 2018 году женщина обратилась к лже-целительнице Елизавете, чтобы помочь тяжело больному мужу. На тот момент супруг отговорил пенсионерку от необдуманного поступка.

Однако несколько месяцев назад жительнице Яковлевского городского округа позвонила незнакомка, представившаяся помощницей той самой Елизаветы. Пенсионерка снова начала общаться с целительницей, делилась с ней своими переживаниями и перечисляла деньги за проведение магических обрядов. Доверчивая белгородка носила в кошельке чеснок и разбивала яйца о деревья. Заручившись доверием, лже-целительница сообщила потерпевшей, что на ее детей якобы наложены порча, за снятие которой также потребовала более 470 тысяч рублей. Затем белгородка еще отправилась за новой суммой в банк. Взять кредит потерпевшей не позволили сотрудники банка, узнав на какие цели ей нужен займ. Впоследствии родственники пенсионерки убедили ее обратиться в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительности. Мошенницы, представляющиеся гадалками и целительницами, могут звонить как по телефону, так и знакомиться со своими жертвами на улице. Полицейские призывают белгородцев предупредить пожилых родственников о существующей схеме обмана и напомнить им о том, что нельзя впускать домой посторонних, а также передавать, например, для проведения обряда, или перечислять деньги незнакомцам.