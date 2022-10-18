МХК «Белгород» во второй раз проиграл «Соколу» из Новочебоксарска

29 и 30 октября парни Андрея Романова примут на своем льду курский «Сокол». Начало встреч в 13:00. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В Губкине в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Губкине состоялся второй матч между МХК «Белгород» и новочебоксарским «Соколом». Как и в первой встрече, хозяева встрепенулись, когда уже было поздно.

Лишь после того, как гости из Чувашии забросили пятую шайбу кряду, белгородцы начали отвечать. Но точных бросков Никиты Эленпорта (40-я) и Артема Чекаева (54-я) хватило лишь для того, чтобы избежать «сухого» поражения. Итог – 2:6 в пользу «Сокола».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют саратовский «Кристалл» (17 очков). Далее идут пензенский «Дизелист» и «Тамбов» (по 14). У МХК «Белгород» пять баллов и девятое промежуточное место. Теперь 29 и 30 октября парни Андрея Романова примут на своем льду курский «Сокол». Начало встреч в 13:00.