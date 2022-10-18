Участок поврежденной от обстрела железной дороги в Белгородском районе восстановят уже сегодня

Железнодорожники ведут восстановительные работы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, сегодня утром во время обстрела со стороны Украины территории железнодорожной станции в Белгородском районе повреждена контактная сеть железнодорожных путей пригородного направления. На данный момент железнодорожники ведут восстановительные работы.

Всех пассажиров электропоезда, которые следовали по поврежденной ветке, доставили в пункты назначения автотранспортом. Об этом сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.

Планируется, что после 17:00 движение будет осуществляться по расписанию.