У белгородцев есть шанс увидеть частичное солнечное затмение

Через неделю белгородцы смогут понаблюдать частичное солнечное затмение. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Частичное солнечное затмение белгородцы смогут увидеть 25 октября. В группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» сообщают, что необычное природное явление можно будет наблюдать с 12:28 и до 14:48. Самый пик закрытия небесного светила придется на 13:44.

Понаблюдать за затмением можно будет и без специализированных устройств и оптических приборов. Можно будет воспользоваться старой дискетой, сварочной маской, фотопленкой или рентгеновским снимком. Если смотреть через телескоп, то с установленным перед объективом специальным солнечным фильтром.