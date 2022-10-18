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Общество18 октября 2022 10:53

У белгородцев есть шанс увидеть частичное солнечное затмение

Необычное явление произойдет 25 октября
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Через неделю белгородцы смогут понаблюдать частичное солнечное затмение.

Через неделю белгородцы смогут понаблюдать частичное солнечное затмение.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Частичное солнечное затмение белгородцы смогут увидеть 25 октября. В группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» сообщают, что необычное природное явление можно будет наблюдать с 12:28 и до 14:48. Самый пик закрытия небесного светила придется на 13:44.

Понаблюдать за затмением можно будет и без специализированных устройств и оптических приборов. Можно будет воспользоваться старой дискетой, сварочной маской, фотопленкой или рентгеновским снимком. Если смотреть через телескоп, то с установленным перед объективом специальным солнечным фильтром.