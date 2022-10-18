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Общество18 октября 2022 9:06

Белгородские росгвардейцы за неделю выявили около 30 нарушений в сфере оборота оружия

Было изъято 28 единиц оружия и больше 30 боеприпасов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

С 10 по 16 октября сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области провели проверки по месту жительства свыше 60 владельцев гражданского оружия. В итоге силовики составили около 30 протоколов об административных правонарушениях, в связи с нарушением законодательства изъяли 28 единиц оружия и свыше 30 боеприпасов.

Также за неделю сотрудники вневедомственной охраны отработали порядка 200 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «тревога». За административные правонарушения задержан 61 гражданин.

В минувшие выходные Белгородские росгвардейцы приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности во время проведения футбольного матча между командами «Салют» (г. Белгород) - «Сатурн» (г. Раменское). Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии и других правоохранительных органов, нарушений общественного порядка не допущено.