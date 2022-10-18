Образование: четверть россиян хотят ввести в школе уроки финансовой грамотности

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Треть россиян (34%) отметили, что в школе их детей наблюдается дефицит учителей – поделились граждане в ходе опроса. проводимого специалистами банка «Открытие» и Росгосстраха. Больше всего не хватает преподавателей математики (10%) и химии (8%).

Респонденты рассказали, что хотели бы добавить в школьное образование. Четверть - 26% – за уроки финансовой грамотности, основы робототехники и инновационные технологии набрали по 19%, уроки информационной безопасности -15%. Что касается лишнего, то 27 % респондентов предлагают отказаться от домашних заданий, еще 26% выступают за отмену ЕГЭ/ОГЭ.

В целом выяснилось, что 40% россиян выбирают школу для своих детей исходя из близости учебного заведения к дому, 12% — от специализации школы, а 11% выбирают учителя, а не школу. Еще столько же (11%) доверяют отзывам от знакомых или из интернета, а 7% отдали ребенка в ту же школу, где учились сами.