Вячеслав Гладков: белгородцев эвакуировать пока не планируют

Решений об эвакуации белгородцев пока не принимали. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области пояснил, будут ли эвакуировать жителей Белгорода. Об этом Вячеслав Гладков рассказал во время вечернего прямого эфира 17 октября.

Местная жительница Светлана обратилась с вопросом об эвакуации к губернатору: «Вячеслав Владимирович, подскажите, как уехать из Белгорода в эвакуацию. Возможно ли получить статус беженца в другом регионе? Будут ли эвакуировать жителей Белгорода и когда?».

Глава региона пояснил, что подобных решений в Белгородской области пока не принимали, и ответил, что в случае необходимости сможет оказать содействие.

- Если вы переживаете и хотите выехать из Белгорода, скажите, в какой регион, только, наверное, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Постараемся в индивидуальном порядке помочь, - прокомментировал Гладков.