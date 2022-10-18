В Белгородской области еще не завершилась частичная мобилизация

Частичная мобилизация в Белгороде еще не завершилась.

Во время вечерней прямой линии «10 вопросов губернатору» 17 октября Вячеславу Гладкову поступил вопрос о завершении частичной мобилизации. Белгородец уточнил, что в Москве призыв уже закончился.

Губернатор отметил, что частичная мобилизация в нашем регионе не закончена. Резервистов по-прежнему набирают, но уже не так массово.

- Как только частичная мобилизация закончится, я вам об этом сразу скажу. Сейчас она продолжается, но не в том массовом режиме, который был в самом начале. Набираются отдельные специальности, буквально единицы, - ответил глава региона.