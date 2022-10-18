В Белгородской области завершили единовременную выплату семьям мобилизованных

Выплата придет одновременно за 3 месяца. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава региона в утреннем обращении к белгородцам рассказал, что в регионе завершили единовременную выплату семьям мобилизованных жителей Белгородской области.

Деньги, которые предусмотрены в областном бюджете для семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, начнут поступать уже сегодня. Их получат порядка 800 семей.

- По нашим расчетам эти деньги пойдут на оплату или детских садов, или обедов в школах. Принял решение выплатить денежными средствами. Мне кажется, это наиболее удобно каждой семье. Выплата придет одновременно за 3 месяца, то есть вы получите 9 тысяч рублей. Все, как всегда, у кого есть вопросы, пишите. Еще раз повторюсь: максимально быстро постараемся реагировать, - сказал Гладков.