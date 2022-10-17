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Звезды17 октября 2022 19:22

В Белгороде открылась выставка произведений глухих художников

На ней представлены работы 40 живописцев из 18 регионов России
Алексей СЕРГУНИН
Выставка будет открыта до 30 ноября.

Выставка будет открыта до 30 ноября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Экспозиция «Жест. Жизнь. Живопись», размещенная в Белгородском художественном музее, включает в себя 63 произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Отдельный раздел выставки составляют скульптуры, выполненные, в том числе, в стиле Джузеппе Арчимбольдо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наиболее популярный жанр, представленный на выставке - пейзаж. Тема признания в любви к малой родине прослеживается в произведениях А. Лепко «Царскосельская прогулка», А. Ковалева «Холодная осень Сибири», В. Белова «Осенняя пора» и др. Работы С. Алипова, В. Ванявина и Е. Барсуковой передают величественную красоту храмов и монастырей с вековой историей.

Наряду с общими темами, глухие художники в своем творчестве затрагивают проблемы людей с ограничениями слуха, отражая особенности их мировосприятия, отношений с окружающим миром. Эти работы отличает необычный пластический и образный язык, свой ритм и символика. Познакомиться с первой на Белгородчине выставкой художников с нарушением слуха зрители могут до 30 ноября.