В Белгороде открылась выставка произведений глухих художников

Выставка будет открыта до 30 ноября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Экспозиция «Жест. Жизнь. Живопись», размещенная в Белгородском художественном музее, включает в себя 63 произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Отдельный раздел выставки составляют скульптуры, выполненные, в том числе, в стиле Джузеппе Арчимбольдо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наиболее популярный жанр, представленный на выставке - пейзаж. Тема признания в любви к малой родине прослеживается в произведениях А. Лепко «Царскосельская прогулка», А. Ковалева «Холодная осень Сибири», В. Белова «Осенняя пора» и др. Работы С. Алипова, В. Ванявина и Е. Барсуковой передают величественную красоту храмов и монастырей с вековой историей.

Наряду с общими темами, глухие художники в своем творчестве затрагивают проблемы людей с ограничениями слуха, отражая особенности их мировосприятия, отношений с окружающим миром. Эти работы отличает необычный пластический и образный язык, свой ритм и символика. Познакомиться с первой на Белгородчине выставкой художников с нарушением слуха зрители могут до 30 ноября.