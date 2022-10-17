Пьяный белгородец ударил полицейского по лицу

Инцидент произошел 11 октября этого года в здании ОМВД России по Прохоровскому району. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Прохоровского района по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 11 октября этого года в вечернее время 43-летний житель Прохоровского района, находясь в здании местного ОМВД России в состоянии алкогольного опьянения, нанес один удар рукой в лицо дежурному группы конвоирования ИВС ОМВД России по Прохоровскому району. Расследование уголовного дела продолжается.