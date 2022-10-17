Белгородский пенсионер лишился 120 тысяч рублей, пытаясь получить интим-услугу

В ОМВД России по Яковлевскому городскому округу обратился 63-летний местный житель. Он сообщил, что мошенники похитили у него деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, мужчина зашел на сайт интим-услуг и, выбрав фото понравившейся девушки, несколько раз набрал её номер, но затем сбросил. Утром ему позвонил незнакомец и потребовал деньги, угрожая в противном рассказать о визите на интернет-ресурс всем знакомым белгородца. После перечисления оговоренной суммы злоумышленник сообщил потерпевшему, что по его вине якобы сломался сайт, и снова стал требовать деньги. В итоге житель региона перечислил 120 тысяч рублей и только потом понял, что стал жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Сотрудники полиции призывают граждан не переводить сбережения незнакомцам. Если у вас требуют деньги, угрожая распространением компрометирующей информации или под другим предлогом, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.