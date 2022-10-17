Сильный ветер ожидается в Белгородской области 17 октября

По данным белгородских синоптиков, завтра, 18 октября на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем +13+18 градусов. В Белгороде ночью от 4 до 6 градусов выше ноля, днем +15+17 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра. Будьте предельно осторожны, используя печное отопление. Не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках и вблизи лесных массивов. Если сильный ветер застал вас на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, ни в коем случае не укрываться под деревьями.

Во время тумана на дорогах региона возможно ухудшение видимости. В связи с этим водителям необходимо быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.