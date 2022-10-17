В Белгородской области в ДТП погибли два мужчины

По предварительным данным, вчера, 16 октября, в 14:40 в Белгородском районе на 688 км ФАД «М-2 Крым» 687 км 86-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 210740», при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с «Рено Дастер» под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм погиб.

В этот же день в Прохоровском районе в 19:35 на ул. Лесная у дома № 2 в хуторе Ясная Поляна 38-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», не выбрал безопасную скорость движения и наехал на 62-летнего мужчину, лежавшего на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб.

Как сообщалось ранее, под Белгородом в ДТП погибла 15-летняя девушка, а 4-летняя малышка получила телесные повреждения.