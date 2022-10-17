207 белгородцев победили ковид 16 октября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Белгородского района 1948 года рождения, проходивший лечение на базе городской больницы №2 Белгорода. За это же время 154 человека заболели, а выздоровели – 207.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 160 478 пациентов, выздоровели – 156 707, умерли – 2 296. Сейчас из 305-ти госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных за сутки уменьшилось на 90 человек.

Отметим, что 15 октября в нашем регионе заболели 172 человека, а выздоровел – 301. А 14 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 307 к 195.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.