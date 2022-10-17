В Белгородской области поезда здоровья продолжат работать и зимой

Теперь осенне-зимняя кампания может стартовать 7 ноября. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На оперативном совещании министра здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил губернатору, что поезда здоровья продолжат обследовать белгородцев и в зимний период. Ранее сообщалось, что будет перерыв до весны. Теперь осенне-зимняя кампания может стартовать 7 ноября. По словам Иконникова, подготовленные к холодам поезда здоровья смогут курсировать по области до февраля-марта.

Напомним, с начала июля поезда здоровья посетили 32 272 человека. Комплексные обследования прошли при этом 9,8 тыс. белгородцев. З за 12 недель увеличилось людей, прошедших диспансеризацию: благодаря этому почти у 2 тысяч человек зафиксировали подозрения на онкозаболевания.

- Сейчас мы занимаем второе место по РФ по выявляемости по итогам 12 недель. На первом месте – Московская область. Выявляемость болезней не говорит, что все плохо,– это улучшение качества работы: чем больше мы выявляем болезней, тем больше продолжительность жизни людей, – заявил Иконников.