Под Белгородом в ДТП погибла 15-летняя девушка

По предварительным данным, вчера, 16 октября, в 16:50 на 15 км автодороги «Разумное – Севрюково – Новосадовый» 45-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиши Аутлендер», наехал на 15-летнюю девушку. В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УМДВ России по Белгородской области.

В этот же день в 17:20 на 7 км автодороги «Северо-Восточный обход Белгорода» 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Меган», не выбрала безопасную скорость движения и врезалась в стоявший «Рено Дастер» под управлением 35-летнего водителя с последующим его столкновением с «Фольксвагеном Поло» под управлением 40-летней женщины. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Меган» и ее 4-летняя пассажирка получили телесные повреждения.