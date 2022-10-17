Дальнейшую работу белгородских школ решат к концу недели

Вячеслав Гладков рекомендовал школам Белгородской области досрочно с 17 октября отправить детей на каникулы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, 10 октября на дистанционное обучение были переведены все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода. А 14 октября губернатор Вячеслав Гладков рекомендовал школам Белгородской области досрочно с 17 октября отправить детей на каникулы. С сегодняшнего дня образовательные учреждения начали принимать соответствующие решения.

- Зачем мы это делаем? Для того чтобы попытаться обезопасить их от той ситуации, которая сейчас у нас есть. Уже в конце недели, будем принимать решение, исходя из оперативной обстановки, — отметил глава региона.