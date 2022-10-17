В Белгороде в подвалах многоэтажек поставят скамейки и вкрутят лампочки

До конца недели управляющие компании должны укомплектовать подвалы многоэтажек водой и скамейками. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На еженедельном оперативном совещании заместитель губернатора по ЖКХ Константин Полежаев доложил главе региона о том, что специалисты проверили 880 многоквартирных домов области. До 20 октября будут проведены проверки еще в 369 домах в Белгороде, Яковлевском и Шебекинском городских округах.

До конца недели управляющие компании должны укомплектовать подвалы многоэтажек скамейками, местами размещения и запасами питьевой воды. Вячеслав Гладков отметил, что скамейки не нужно покупать – «они делаются хозспособом — обрезная доска, правильная высота, расположение». Также губернатор подчеркнул, что в подвалах необходимо вкрутить лампочки.

На домах без подвалов власти разместят схему маршрута до ближайшего убежища: паркинга, торгового или офисного центра, бюджетного учреждения. Работу контролируем первый заммэра Валентин Демидов.