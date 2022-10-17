Белгородцы завоевали две медали на первенстве России по прыжкам на батуте

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 40 субъектов РФ. В активе спортсменов СШОР «Виктория» из Старого Оскола две награды. В дисциплине «двойной минитрамп» среди юношей 13-14 лет Илья Пенкин завоевал золотую медаль. В этой же дисциплине, но среди мальчиков 9-10 лет Тихон Дегтяренко занял третье место. Тренируется спортсмены под руководством Елены Поваляевой.

Как сообщалось ранее, белгородский «Салют» не смог одолеть подмосковный «Сатурн». Подопечные Виктора Навоченко упустили лидерство. В 17-м туре 20 октября наши парни сыграют дома с дублем хабаровского СКА (девятое место, 16 очков). Начало игры в 15:00.