Ранее судимый белгородец едва не зарезал своего гостя

В ходе выяснения отношений хозяин ударил гостя ножом в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вечером 13 октября в ОМВД России по Ракитянскому району поступило сообщение о том, что в одном из сел мужчина получил ножевое ранение. Потерпевший – 49-летний местный житель – был доставлен скорой помощью в медицинское учреждение. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали на месте происшествия ранее судимого 40-летнего мужчину. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, конфликт между знакомыми произошел во время застолья. В ходе выяснения отношений хозяин ударил гостя ножом в живот. Скорую помощь и полицию вызвали очевидцы произошедшего. В соответствии с п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.