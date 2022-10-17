Белгородские автоинспекторы поймали более 3 тысяч нетрезвых водителей в 2022 году

В Белгородской области за девять месяцев текущего года сотрудники ГИБДД от управления транспортными средствами отстранили 3385 водителей с признаками алкогольного опьянения, в том числе отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 336 человек повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. Все материалы направлены для рассмотрения в судебные органы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С начала года в регионе по вине водителей с признаками опьянения совершено 81 ДТП, в которых 24 человека погибли и 99 получили ранения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок до 2-х лет и штрафа в сумме 30000 рублей. За повторную езду в пьяном виде или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция призывает белгородцев незамедлительно сообщать о ставших известными фактах управления транспортными средствами в нетрезвом виде в дежурную часть УГИБДД УМВД по телефонам: (4722) 352-832, 26-42-30.