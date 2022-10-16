Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье16 октября 2022 20:41

172 белгородца заболели коронавирусом 15 октября

Тем временем за минувшие сутки в регионе 301 человек победил ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 395-ти госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 395-ти госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 172 человека заболели, а выздоровел – 301.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 160 324 пациента, выздоровели – 156 500, умерли – 2 295. Сейчас из 395-ти госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 14 октября в нашем регионе заболели 195 человек, а выздоровели – 307. А 13 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 504 к 227.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.