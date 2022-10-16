172 белгородца заболели коронавирусом 15 октября

Сейчас из 395-ти госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 172 человека заболели, а выздоровел – 301.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 160 324 пациента, выздоровели – 156 500, умерли – 2 295. Сейчас из 395-ти госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 14 октября в нашем регионе заболели 195 человек, а выздоровели – 307. А 13 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 504 к 227.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.