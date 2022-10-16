Белгородские хоккеисты проиграли в Губкине гостям из Чувашии

16 октября команды проведут повторный матч в Губкине. Начало в 13:00. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Вчера, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Губкине состоялся матч между МХК «Белгород» и новочебоксарским «Соколом». После того как гости выиграли каждый из первых двух периодов со счетом 2:0, интрига улетучилась. Но загнав себя в угол, белгородцы взялись за дело. Хозяевам хватило всего трех минут, чтобы вернуться в игру. Точные броски Владислава Филиппова (54-я), Романа Лагунова (55-я) и Артема Чекаева (57-я) вернули надежду на успех, но на большее белгородцев не хватило. Итог – 4:3 в пользу «Сокола».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют саратовский «Кристалл» (17 очков). Далее идут пензенский «Дизелист» и «Тамбов» (по 14). У МХК «Белгород» пять баллов и девятое промежуточное место. Сегодня, 16 октября, команды проведут повторный матч в Губкине. Начало в 13:00.