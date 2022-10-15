В Белгороде приступили к ликвидации последствий обстрела на Губкина

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В Белгороде на улице Губкина специалисты приступили к ликвидации последствий обстрела со стороны Украины, который был 13 октября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Начались работы по ликвидации последствий обстрела, который был 13 октября в Белгороде. Надеюсь, что жители дома смогут вернуться в свои квартиры уже на следующей неделе (за исключением двух наиболее пострадавших квартир: на их восстановление понадобится больше времени), - написал глава региона.

Напомним, 13 октября в результате обстрела ВСУ часть сбитой ракеты упала на жилой многоквартирный дом. Пострадала обшивка здания, разрушен верхний технический этаж. Есть повреждения двух квартир на 16 этаже. Жертв и пострадавших среди населения нет.