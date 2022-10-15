В Центральном парке Белгорода 7 собак нашли себе хозяев

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

В Центральном парке культуры и отдыха им. Ленина 15 октября прошла традиционная благотворительная выставка-раздача бездомных собак «Пойдём домой!». Семь хвостатых нашли себе новый дом и любящего друга.

Новые хозяева собак получили ветеринарный паспорт животного, брелок с номером куратора, а также сделали фото на память.

Остальные животные по-прежнему ждут встречи с новым хозяином. Они вернулись в вольеры. Если вы хотите завести себе верного друга, обращайтесь в службу по отлову и содержанию безнадзорных животных Белгорблагоустройства, телефон (4722) 34-01-83.

Куратор питомца расскажет всю необходимую информацию о собаке. Чтобы оформить документы для передачи животного, понадобится только паспорт.