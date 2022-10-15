Белгородские школьники отправили более 100 писем военнослужащим

Ребята поблагодарили бойцов за преданность и самоотверженность при выполнении служебного и воинского долга.

Ученики подшефной Росгвардии школы №2 в Северном отправили более 100 писем военнослужащим в рамках акции «Письмо солдату». Послания адресованы участникам специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Ребята написали слова поддержки военнослужащим и сотрудникам, которые участвуют в специальной военной операции, поблагодарили их за то, что они защищают страну и отстаивают ее интересы.

- Эти письма очень важны и для тех, кто их пишет, и для тех, кому они адресованы. В письмах школьники рассказали о себе, где живут и чем занимаются. Ребята поблагодарили бойцов за преданность и самоотверженность при выполнении служебного и воинского долга. Письма получились добрыми и трогательными. Одним из самых сердечных пожеланий стали слова о скором возвращении домой живыми и здоровыми, – рассказала директор МОУ Северная СОШ №2 Татьяна Добрыденко.

Росгвардейцам раньше уже не раз доставлялись письма полевой почтой в зону проведения СВО. Сотрудники и военнослужащие ведомства отмечают важность подобных посланий: «На передовой любая весточка с Родины, любое письмо с поддержкой дорогого стоят. Это придает сил, уверенности, помогает двигаться дальше».