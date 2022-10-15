В школах Белгородской области с 17 октября начнутся досрочные каникулы

Во время вечернего прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что каникулы у школьников Белгородской области начнутся уже с понедельника 17 октября. На отдых дети уйдут на неделю раньше запланированных сроков.

К главе региона обратилась жительница Белгорода, которая рассказала, что у нее есть возможность вывезти ребенка-первоклассника из Белгорода к бабушке, но та не в состоянии учить с ним уроки. Женщина попросила перенести осенние школьные каникулы на более ранний срок. «Мы сидим, слушаем «бахи», ребенок боится, но отвезти его не могу, потому что уроки. Рассмотрите, пожалуйста, вопрос», - написала белгородка.

Вячеслав Гладков согласился с предложением женщины.

- Я с вами абсолютно согласен, поэтому буду рекомендовать всем школам с понедельника объявить каникулы, - сказал губернатор.

С понедельника, 17 октября, во всех школах Белгородской области начнутся каникулы. Ранее планировалось, что на отдых дети уйдут с 24 октября, на неделю позже.