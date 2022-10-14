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Происшествия14 октября 2022 15:54

В Белгородской области восстановили железнодорожное сообщение на участке, который 14 октября подвергся обстрелу ВСУ

Поезда возобновили движение
Алексей СЕРГУНИН

После утреннего обстрела в Новооскольском округе произошло частичное разрушение железнодорожных путей по направлению Старый Оскол - Валуйки.

- Оперативные работы были проведены сотрудниками МЧС и ремонтными бригадами РЖД, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - В итоге в кратчайшие сроки устранены последствия.

По словам Вячеслава Владимировича, сейчас завершаются работы по восстановлению контактной сети. Это не мешает движению поездов.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.