В Белгородской области восстановили железнодорожное сообщение на участке, который 14 октября подвергся обстрелу ВСУ

После утреннего обстрела в Новооскольском округе произошло частичное разрушение железнодорожных путей по направлению Старый Оскол - Валуйки.

- Оперативные работы были проведены сотрудниками МЧС и ремонтными бригадами РЖД, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - В итоге в кратчайшие сроки устранены последствия.

По словам Вячеслава Владимировича, сейчас завершаются работы по восстановлению контактной сети. Это не мешает движению поездов.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.