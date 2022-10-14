Сбер поучаствовал в посадке 12 тысяч сосен в Орловской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Орловской области

В Орловской области состоялось мероприятие всероссийской акции экологической акции «Посади лес». Сотрудники Сбера высадили совместно с волонтерами движения «ЭКА» в деревне Образцово более 12 тысяч саженцев деревьев.

В экомероприятии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Акция «Посади лес» - это проект межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА», направленный на восстановление лесов. Для Сбера климатическая повестка и вопросы сохранения окружающей среды входят в ESG-политику компании, поэтому банком разработан и реализуется план действий по сокращению углеродного следа. Одно из его важных направлений — посадка деревьев.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:

«Регион присоединяется к важному начинанию - проекту «Посади лес» Движения «ЭКА» и Сбера. Его реализация подтверждает внимание одной из крупнейших финансовых компаний страны к климатической повестке, вопросам сохранения окружающей среды, объединяет созидательные силы общества в стремлении сделать Россию еще более цветущей, благополучной, красивой страной. Высаживая лес, мы строим будущее вместе».

Организаторы акции выразили благодарность всем участникам за активную общественную позицию и привлечение внимания общественности к вопросам улучшения экологической обстановки в регионе.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка СберБанка ПАО Сбербанк:

«Осень – самое благоприятное время для посадки саженцев. Сегодня на территории восьми гектаров мы высадили 12 тысяч саженцев в рамках акции «Посади лес». В октябре в ряде регионов Черноземья волонтеры Сбера посадят более 85 тысяч новых деревьев. Вместе мы делаем полезное дело. Наша обязанность – заботиться об экологии родной земли всеми возможными способами. Эти экоинициативы помогают компенсировать углеродный след и сохранить природные богатства нашей страны».