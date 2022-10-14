Белгородец похитил из дачного дома еду, топор и молоток

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратилась 62-летняя жительница областного центра. Приехав на дачу, женщина обнаружила пропажу инструментов и продуктов. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 43-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник прогуливался днем по дачному массиву в поисках наживы. Мужчина заметил, что на одном из участков нет хозяев. Разбив окно дачного дома подручными средствами, он проник в помещение. Добычей злоумышленника стали сосиски, сыр, домашние соленья, топор и молоток. Продукты мужчина употребил в пищу, а остальное продал. В соответствии с п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет.