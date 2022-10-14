Тяжелоатлетка Мария Груздова из Белгородской области завоевала золото в Минске

Мария Груздова (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.

В весовой категории до 81 кг Мария Груздова из Старого Оскола завоевала золотую медаль. Тренирует спортсменку Дмитрий Водяха.

Как сообщалось ранее, Мария Груздова выиграла Спартакиаду учащихся России по тяжелой атлетике. Соревнования прошшли СК СКО «Смена» в селе Сукко (Краснодарский край). По сумме рывка и толчка Мария подняла 200 кг. У серебряной призерки Дарьи Лукояновой (Нижегородская область) – 167 кг, у бронзовой Алины Бесперстной (Краснодарский край) – 151.

Тем временем, белгородка Алина Игнатова выиграла всероссийские соревнования по дзюдо. Турнир среди юниоров и юниорок до 23 лет прошел в Курске.