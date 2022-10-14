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Спорт14 октября 2022 11:16

Тяжелоатлетка Мария Груздова из Белгородской области завоевала золото в Минске

В столице Белоруссии прошли открытые республиканские соревнования среди молодёжи до 23 лет
Алексей СЕРГУНИН
Мария Груздова (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.

Мария Груздова (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.

В весовой категории до 81 кг Мария Груздова из Старого Оскола завоевала золотую медаль. Тренирует спортсменку Дмитрий Водяха.

Как сообщалось ранее, Мария Груздова выиграла Спартакиаду учащихся России по тяжелой атлетике. Соревнования прошшли СК СКО «Смена» в селе Сукко (Краснодарский край). По сумме рывка и толчка Мария подняла 200 кг. У серебряной призерки Дарьи Лукояновой (Нижегородская область) – 167 кг, у бронзовой Алины Бесперстной (Краснодарский край) – 151.

Тем временем, белгородка Алина Игнатова выиграла всероссийские соревнования по дзюдо. Турнир среди юниоров и юниорок до 23 лет прошел в Курске.