13 октября еще одна белгородка умерла от коронавируса

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старого Оскола 1946 года рождения, проходившая лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. За это же время 227 человека заболел, а выздоровели – 504.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 158 957 пациентов, выздоровели – 155 892, умерли – 2 294. Сейчас из 396-ти госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 12 октября в нашем регионе заболели 242 человека, а выздоровели – 593. А 11 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 451 к 269.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.