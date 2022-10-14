В Белгородской области начинают восстанавливать железную дорогу, поврежденную после обстрела со стороны Украины

14 октября. Поврежденные линии электропередач в Новооскольском округе. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Как сообщалось ранее, сегодня, 14 октября, нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено.

«КП» связалась с белгородскими железнодорожниками, чтобы узнать сроки восстановительных работ. В пресс-службе сообщили, что заместитель начальника ЮВЖД по территориальному управлению Андрей Самошин выехал на место происшествия для выяснения степени повреждений. Движение на участке «Старый Оскол – Валуйки» приостановлено.

Восстановительные поезда в старом Осколе и Белгороде готовы к выезду для оперативного проведения работ. В Воронеже собран штаб по контролю за работами под руководством начальника ЮВЖД. Сегодня утром прошло первое заседание.